Главная Хоккей Новости
Роман Ротенберг может быть наказан за нецензурную брань на матче детских команд

Неприятный эпизод произошёл во время матча АКМ и «Красная Машина Юниор» на первенстве Москвы среди команд 2014 года рождения. В одном из моментов юный хоккеист Артём Султангареев по инерции влетел головой в борт после попытки забросить шайбу в ворота. Мальчик едва не сломал шею. Но скорая помощь увезла пострадавшего не сразу.

Тренер сборной «Россия-25» Роман Ротенберг, который всю встречу находился на скамейке с тренерами и хоккеистами начал активно призывать вызвать карету скорой помощи и кричал, используя нецензурную брань: «Где скорая помощь?»

Федерация хоккея Москвы сообщила, что поведение Романа Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время встречи детских команд, будет вынесено на заседание Спортивно-дисциплинарного комитета.

