«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче после ухода Бенуа Гру

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 4:3.

Голом и результативной передачей отметился нападающий «Металлурга» Роман Канцеров. Ещё по шайбе в составе магнитогорской команды забросили Руслан Исхаков, Александр Сиряцкий и Валерий Орехов. Голы за «Трактор» забили Михаил Григоренко, Григорий Дронов и Джош Ливо.

Этот матч стал первым для «Трактора» после ухода главного тренера Бенуа Гру. Также во встрече принял участие воспитанник челябинского клуба нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов, не набравший очков.

