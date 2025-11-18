Скидки
Хоккей Новости

Трактор — Металлург, результат матча 18 ноября 2025 года, счёт 3:4, КХЛ 2025/2026

«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче после ухода Бенуа Гру
Аудио-версия:
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Пресс, Маклюков) – 03:18 (5x5)     1:1 Григоренко (Ливо, Кравцов) – 08:18 (5x5)     1:2 Исхаков (Петунин, Пресс) – 11:23 (5x5)     1:3 Сиряцкий (Ткачёв, Коробкин) – 38:19 (5x5)     1:4 Орехов (Канцеров, Фёдоров) – 47:14 (5x5)     2:4 Дронов (Кравцов, Ливо) – 50:31 (5x4)     3:4 Ливо (Глотов, Григоренко) – 55:42 (6x5)    

Голом и результативной передачей отметился нападающий «Металлурга» Роман Канцеров. Ещё по шайбе в составе магнитогорской команды забросили Руслан Исхаков, Александр Сиряцкий и Валерий Орехов. Голы за «Трактор» забили Михаил Григоренко, Григорий Дронов и Джош Ливо.

Этот матч стал первым для «Трактора» после ухода главного тренера Бенуа Гру. Также во встрече принял участие воспитанник челябинского клуба нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов, не набравший очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
