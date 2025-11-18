Скидки
Автомобилист — Нефтехимик, результат матча 18 ноября 2025 года, счет 6:3, КХЛ 2025/2026

Дубль Денежкина помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик» в домашнем матче
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бусыгин (Горбунов, Черников) – 09:00 (5x5)     1:1 Точилкин (Федотов, Сериков) – 19:35 (5x4)     2:1 Денежкин (Хрипунов, Бусыгин) – 26:53 (5x5)     3:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 27:32 (5x5)     4:1 Денежкин (Хрипунов, Блэкер) – 29:21 (5x5)     5:1 Мэйсек (Юдин, Да Коста) – 31:18 (5x5)     5:2 Митякин (Барулин, Белозёров) – 34:11 (5x5)     6:2 Буше (Да Коста, Воробьёв) – 56:18 (5x5)     6:3 Федотов (Точилкин, Шафигуллин) – 58:51 (5x5)    

Дублем в составе «Автомобилиста» отметился нападающий Максим Денежкин. Ещё по голу за екатеринбургскую команду забили Ярослав Бусыгин, Артём Каштанов, Брукс Мэйсек и Рид Буше. За нижнекамский «Нефтехимик» шайбы забросили Герман Точилкин, Евгений Митякин и Максим Федотов.

Таким образом, «Автомобилист» во второй раз в сезоне одолел «Нефтехимик». Сезонная серия между командами завершилась вничью 2-2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

