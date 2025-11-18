Скидки
Евгений Кузнецов впервые в карьере одержал победу над «Трактором»

Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 4:3. Во встрече принял участие воспитанник челябинского клуба нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Пресс, Маклюков) – 03:18 (5x5)     1:1 Григоренко (Ливо, Кравцов) – 08:18 (5x5)     1:2 Исхаков (Петунин, Пресс) – 11:23 (5x5)     1:3 Сиряцкий (Ткачёв, Коробкин) – 38:19 (5x5)     1:4 Орехов (Канцеров, Фёдоров) – 47:14 (5x5)     2:4 Дронов (Кравцов, Ливо) – 50:31 (5x4)     3:4 Ливо (Глотов, Григоренко) – 55:42 (6x5)    

Евгений Кузнецов впервые в карьере одержал победу над «Трактором». В сезоне-2024/2025, проведя один матч в составе СКА с «Трактором», его предыдущая команда уступила 0:3.

В сегодняшней встрече Кузнецов не набрал очков, заработав на себе двойной малый штраф. Кузнецову разбил лицо клюшкой нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.

