Евгений Кузнецов впервые в карьере одержал победу над «Трактором»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 4:3. Во встрече принял участие воспитанник челябинского клуба нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов.

Евгений Кузнецов впервые в карьере одержал победу над «Трактором». В сезоне-2024/2025, проведя один матч в составе СКА с «Трактором», его предыдущая команда уступила 0:3.

В сегодняшней встрече Кузнецов не набрал очков, заработав на себе двойной малый штраф. Кузнецову разбил лицо клюшкой нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.