«Я долго об этом мечтал». Козлов высказался об изменениях в тренерском штабе «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера команды.

— Вячеслав Анатольевич, наверное, для каждого тренера очень важный и особенный день, когда он впервые выводит команду КХЛ на игру. Как вы это ощущаете сегодня?

— Всё получилось спонтанно и неожиданно. Даже не было времени подготовиться. Это волнительно, но я долго об этом мечтал.

— Как теперь распределяете функции в тренерском штабе, он же немного сократился?

— Пока мы решили ничего не менять. Да, чуть больше нагрузки для меня, потому что занимаюсь и большинством, и меньшинством. Все мы делаем одно дело, коллеги будут мне помогать.

— Есть ли у вас испытательный срок в качестве исполняющего обязанности главного тренера?

— Нет, срока нет. Через две недели у нас будет совет директоров, и мне нужно будет выступить и высказать свои мысли и пожелания. Возможно, тогда будет определённость, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.