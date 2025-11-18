Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я долго об этом мечтал». Козлов высказался об изменениях в тренерском штабе «Динамо»

«Я долго об этом мечтал». Козлов высказался об изменениях в тренерском штабе «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера команды.

— Вячеслав Анатольевич, наверное, для каждого тренера очень важный и особенный день, когда он впервые выводит команду КХЛ на игру. Как вы это ощущаете сегодня?
— Всё получилось спонтанно и неожиданно. Даже не было времени подготовиться. Это волнительно, но я долго об этом мечтал.

— Как теперь распределяете функции в тренерском штабе, он же немного сократился?
— Пока мы решили ничего не менять. Да, чуть больше нагрузки для меня, потому что занимаюсь и большинством, и меньшинством. Все мы делаем одно дело, коллеги будут мне помогать.

— Есть ли у вас испытательный срок в качестве исполняющего обязанности главного тренера?
— Нет, срока нет. Через две недели у нас будет совет директоров, и мне нужно будет выступить и высказать свои мысли и пожелания. Возможно, тогда будет определённость, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android