«Авангард» обыграл «Ладу» в гостевом матче, Мишуров оформил «сухарь»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 3:0.

На второй минуте встречи счёт открыл нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски, которому ассистировали Константин Окулов и Джованни Фьоре. В середине второго периода вторую шайбу гостей забросил Михаил Котляревский с передач Майкла Маклауда и Джозефа Чеккони. Третий гол «Авангарда» на 46-й минуте забил Дмитрий Рашевский, которому ассистировали Игорь Мартынов и Дамир Шарипзянов. Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров записал на свой счёт «сухой» матч.