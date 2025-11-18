Скидки
Главная Хоккей Новости

Лада — Авангард, результат матча 18 ноября 2025 года, счет 0:3, КХЛ 2025/2026

«Авангард» обыграл «Ладу» в гостевом матче, Мишуров оформил «сухарь»
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Окулов, Фьоре) – 01:12 (5x5)     0:2 Котляревский (Маклауд, Чеккони) – 34:51 (5x5)     0:3 Рашевский (Мартынов, Шарипзянов) – 45:27 (5x5)    

На второй минуте встречи счёт открыл нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски, которому ассистировали Константин Окулов и Джованни Фьоре. В середине второго периода вторую шайбу гостей забросил Михаил Котляревский с передач Майкла Маклауда и Джозефа Чеккони. Третий гол «Авангарда» на 46-й минуте забил Дмитрий Рашевский, которому ассистировали Игорь Мартынов и Дамир Шарипзянов. Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров записал на свой счёт «сухой» матч.

Комментарии
