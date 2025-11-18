Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Автомобилиста»

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Автомобилиста»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении в матче с «Автомобилистом» (3:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бусыгин (Горбунов, Черников) – 09:00 (5x5)     1:1 Точилкин (Федотов, Сериков) – 19:35 (5x4)     2:1 Денежкин (Хрипунов, Бусыгин) – 26:53 (5x5)     3:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 27:32 (5x5)     4:1 Денежкин (Хрипунов, Блэкер) – 29:21 (5x5)     5:1 Мэйсек (Юдин, Да Коста) – 31:18 (5x5)     5:2 Митякин (Барулин, Белозёров) – 34:11 (5x5)     6:2 Буше (Да Коста, Воробьёв) – 56:18 (5x5)     6:3 Федотов (Точилкин, Шафигуллин) – 58:51 (5x5)    

— В открытой игре с большим количеством голевых моментов в обе стороны выиграла команда, у которой оказалось выше исполнительское мастерство в плане реализации.

— Что стало причиной психологического провала во втором периоде?
— Не считаю, что это психологический провал. При счёте 1:5 не бросили играть, ребята пытались создавать моменты, создавать голы. Надо в завершении больше хладнокровия проявлять, реализовывать моменты. Перед вторым голом был момент, когда Николишин попал в перекладину – тут же гол, перед третьим голом тоже не забили — и получили в свои. Команда противника реализовала свои моменты, мы — нет.

— После тайм-аута быстро пропустили снова. Что не удалось донести до команды?
— Мы пропустили, потом в концовке периода забили. Может быть, если бы не взяли тайм-аут, может, ещё больше бы это продолжилось. Надо было ребят успокоить, может, сбить порыв противника, который реализует то, что создаёт. Ребята чувствовали, что игра давалась, хороший матч почти без средней зоны. У нас было достаточно моментов, где-то, возможно, потеряли концентрацию, – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
Дубль Денежкина помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик» в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android