Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Автомобилиста»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении в матче с «Автомобилистом» (3:6).

— В открытой игре с большим количеством голевых моментов в обе стороны выиграла команда, у которой оказалось выше исполнительское мастерство в плане реализации.

— Что стало причиной психологического провала во втором периоде?

— Не считаю, что это психологический провал. При счёте 1:5 не бросили играть, ребята пытались создавать моменты, создавать голы. Надо в завершении больше хладнокровия проявлять, реализовывать моменты. Перед вторым голом был момент, когда Николишин попал в перекладину – тут же гол, перед третьим голом тоже не забили — и получили в свои. Команда противника реализовала свои моменты, мы — нет.

— После тайм-аута быстро пропустили снова. Что не удалось донести до команды?

— Мы пропустили, потом в концовке периода забили. Может быть, если бы не взяли тайм-аут, может, ещё больше бы это продолжилось. Надо было ребят успокоить, может, сбить порыв противника, который реализует то, что создаёт. Ребята чувствовали, что игра давалась, хороший матч почти без средней зоны. У нас было достаточно моментов, где-то, возможно, потеряли концентрацию, – передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.