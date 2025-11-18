Руководство московского «Динамо» не разрешило фанатам пронести баннер в поддержку Кудашова

Руководство московского «Динамо» не разрешило фанатам пронести баннер в поддержку бывшего главного тренера Алексея Кудашова на встречу со «Спартаком». Об этом сообщает телеграм-канал фанатского сообщества бело-голубых.

«Динамовцы, важная информация для всех вас! Все вы знаете, что Алексей Николаевич Кудашов был уволен с поста главного тренера нашего клуба! На сегодняшний матч нами был подготовлен баннер со словами благодарности для Алексея Николаевича, но клуб решил, что ему не место на матче! Мы считаем иначе и собираем всех желающих принять участие и передать наши пожелания сразу после матча», — говорится в сообщении фанатского сообщества «Динамо».