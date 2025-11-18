Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста»: Буше выходит на свой уровень, надеюсь, будет добавлять

Главный тренер «Автомобилиста»: Буше выходит на свой уровень, надеюсь, будет добавлять
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:3) и оценил игру нападающего Рида Буше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бусыгин (Горбунов, Черников) – 09:00 (5x5)     1:1 Точилкин (Федотов, Сериков) – 19:35 (5x4)     2:1 Денежкин (Хрипунов, Бусыгин) – 26:53 (5x5)     3:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 27:32 (5x5)     4:1 Денежкин (Хрипунов, Блэкер) – 29:21 (5x5)     5:1 Мэйсек (Юдин, Да Коста) – 31:18 (5x5)     5:2 Митякин (Барулин, Белозёров) – 34:11 (5x5)     6:2 Буше (Да Коста, Воробьёв) – 56:18 (5x5)     6:3 Федотов (Точилкин, Шафигуллин) – 58:51 (5x5)    

«Игра была за четыре очка, соседи по таблице. Мы тяжело начали матч, мало владели шайбой, соперник больше контролировал. Хотя повели в игре, хороший гол забили, но плохие передачи отдавали, соперник перехватывал. Вова Галкин здорово нам помог, второй период был переломным, понравился контроль шайбы в зоне атаки. Забили разные голы, парни показали, что могут разнообразно действовать в атаке. Третий период просили сыграть строже.

— Не в первый раз в сезоне первый и второй период получаются контрастными. Почему не всегда команда вкатывается в игру?
— Хотим, чтобы все периоды были равными, но не всегда в спорте это возможно. Во втором периоде было больше контроля, не было долгого принятия решения, всё вперед при начале атаки, мы не вязли в средней зоне.

— После дальневосточного выезда команды тяжело восстанавливаются, но у «Автомобилиста» 11 голов за два матча. Как подошли к этим играм?
— Парни молодцы, поняли, что мы хотим от них, правильно поработали, хорошо восстановились.

— Буше сложно заходил в сезон, сейчас трижды забил за два матча. Он изменил игру или стало заходить то, что в дебюте сезона не залетало?
— Когда было много травм, он был лидером команды, много черновой работы делал. Не получалось там где-то забить голы. Сейчас он выходит на свой уровень, надеюсь, он будет добавлять.

— Выпал из состава Шаров, не играл Голышев. Когда их ждать обратно?
— В ближайшее время кто-то из них должен появиться. Есть микротравмы, проблемы со здоровьем, так бывает, – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
Дубль Денежкина помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик» в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android