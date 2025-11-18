Главный тренер «Автомобилиста»: Буше выходит на свой уровень, надеюсь, будет добавлять

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:3) и оценил игру нападающего Рида Буше.

«Игра была за четыре очка, соседи по таблице. Мы тяжело начали матч, мало владели шайбой, соперник больше контролировал. Хотя повели в игре, хороший гол забили, но плохие передачи отдавали, соперник перехватывал. Вова Галкин здорово нам помог, второй период был переломным, понравился контроль шайбы в зоне атаки. Забили разные голы, парни показали, что могут разнообразно действовать в атаке. Третий период просили сыграть строже.

— Не в первый раз в сезоне первый и второй период получаются контрастными. Почему не всегда команда вкатывается в игру?

— Хотим, чтобы все периоды были равными, но не всегда в спорте это возможно. Во втором периоде было больше контроля, не было долгого принятия решения, всё вперед при начале атаки, мы не вязли в средней зоне.

— После дальневосточного выезда команды тяжело восстанавливаются, но у «Автомобилиста» 11 голов за два матча. Как подошли к этим играм?

— Парни молодцы, поняли, что мы хотим от них, правильно поработали, хорошо восстановились.

— Буше сложно заходил в сезон, сейчас трижды забил за два матча. Он изменил игру или стало заходить то, что в дебюте сезона не залетало?

— Когда было много травм, он был лидером команды, много черновой работы делал. Не получалось там где-то забить голы. Сейчас он выходит на свой уровень, надеюсь, он будет добавлять.

— Выпал из состава Шаров, не играл Голышев. Когда их ждать обратно?

— В ближайшее время кто-то из них должен появиться. Есть микротравмы, проблемы со здоровьем, так бывает, – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.