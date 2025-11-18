ЦСКА обыграл «Ак Барс» в гостевом матче и прервал серию из двух поражений

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и ЦСКА. Победу одержали армейцы со счётом 4:1.

На 19-й минуте первый гол в формате «5 на 3» забил нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов с передач Владимира Алистрова и Никиты Лямкина. На последней минуте первого периода голом в меньшинстве счёт сравнял Максим Соркин. Во втором периоде ЦСКА забросил две безответные шайбы, отличились Дмитрий Бучельников и Павел Карнаухов. На старте третьего периода Кирилл Долженков голом в большинстве установил счёт 4:1.

Таким образом, ЦСКА прервал серию из двух поражений. В следующем матче армейцы сыграют в гостях с минским «Динамо».