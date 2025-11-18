ЦСКА обыграл «Ак Барс» в гостевом матче и прервал серию из двух поражений
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и ЦСКА. Победу одержали армейцы со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Сафонов (Алистров, Лямкин) – 18:53 (5x3) 1:1 Соркин (Абрамов) – 19:38 (4x5) 1:2 Бучельников (Нестеров) – 32:01 (5x4) 1:3 Карнаухов (Коваленко, Спронг) – 36:31 (5x5) 1:4 Долженков (Коваленко, Нестеров) – 45:15 (5x4)
На 19-й минуте первый гол в формате «5 на 3» забил нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов с передач Владимира Алистрова и Никиты Лямкина. На последней минуте первого периода голом в меньшинстве счёт сравнял Максим Соркин. Во втором периоде ЦСКА забросил две безответные шайбы, отличились Дмитрий Бучельников и Павел Карнаухов. На старте третьего периода Кирилл Долженков голом в большинстве установил счёт 4:1.
Таким образом, ЦСКА прервал серию из двух поражений. В следующем матче армейцы сыграют в гостях с минским «Динамо».
