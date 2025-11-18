«Динамо» уступило в дерби «Спартаку» в первом матче без Алексея Кудашова

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Столичное дерби завершилось в пользу красно-белых со счётом 4:2.
На 19-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Беляев с передачи Джоуи Кина. На старте второго периода Джоуи Кин удвоил преимущество гостей с передач Александра Беляева и Данила Пивчулина. Третья шайба влетела в ворота «Динамо» в начале третьего периода — отличился Иван Морозов. «Динамо» в середине третьего периода забило два гола — отличились Антон Слепышев и Максим Мамин. Голом в пустые ворота в концовке встречи отметился Даниэль Усманов.
Этот матч стал первым для «Динамо» после увольнения главного тренера Алексея Кудашова.
