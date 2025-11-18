Скидки
Динамо М — Спартак, результат матча 18 ноября 2025 года, счет 2:4, КХЛ 2025/2026

«Динамо» уступило в дерби «Спартаку» в первом матче без Алексея Кудашова
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Столичное дерби завершилось в пользу красно-белых со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин) – 18:12 (5x5)     0:2 Кин (Беляев, Пивчулин) – 22:26 (5x5)     0:3 Морозов (Порядин, Коростелёв) – 41:57 (5x5)     1:3 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 45:39 (5x5)     2:3 Мамин (Комтуа, Ожиганов) – 49:26 (5x5)     2:4 Усманов (Пивчулин, Кин) – 58:57 (en)    

На 19-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Беляев с передачи Джоуи Кина. На старте второго периода Джоуи Кин удвоил преимущество гостей с передач Александра Беляева и Данила Пивчулина. Третья шайба влетела в ворота «Динамо» в начале третьего периода — отличился Иван Морозов. «Динамо» в середине третьего периода забило два гола — отличились Антон Слепышев и Максим Мамин. Голом в пустые ворота в концовке встречи отметился Даниэль Усманов.

Этот матч стал первым для «Динамо» после увольнения главного тренера Алексея Кудашова.

Руководство московского «Динамо» не разрешило фанатам пронести баннер в поддержку Кудашова
