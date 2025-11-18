Скидки
Северсталь — Динамо Мн, результат матча 18 ноября 2025 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

Дубль Лишки помог «Северстали» обыграть минское «Динамо»
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Скоренов (Квочко) – 15:26 (5x5)     1:1 Пинчук (Шипачёв) – 16:59 (5x4)     2:1 Лишка (Веряев, Подшивалов) – 23:26 (5x5)     2:2 Энас (Смит) – 33:06 (5x5)     3:2 Лишка (Камалов, Ващенко) – 35:05 (5x5)     4:2 Аймурзин (Чебыкин) – 59:42 (en)    

Дублем в составе «Северстали» отметился нападающий Адам Лишка. Ещё одну шайбу за череповецкую команду забросил Александр Скоренов. За минчан отличились Виталий Пинчук и Сэм Энас. В середине третьего периода гол «Динамо» был отменён после видеопросмотра из-за положения «вне игры». Четвёртую шайбу хозяев в пустые ворота забросил Данил Аймурзин. 991-е очко в карьере набрал нападающий Вадим Шипачёв.

Эта победа стала для «Северстали» третьей подряд. Минское «Динамо» прервало свою серию из трёх побед.

