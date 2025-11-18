Дубль Лишки помог «Северстали» обыграть минское «Динамо»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

Дублем в составе «Северстали» отметился нападающий Адам Лишка. Ещё одну шайбу за череповецкую команду забросил Александр Скоренов. За минчан отличились Виталий Пинчук и Сэм Энас. В середине третьего периода гол «Динамо» был отменён после видеопросмотра из-за положения «вне игры». Четвёртую шайбу хозяев в пустые ворота забросил Данил Аймурзин. 991-е очко в карьере набрал нападающий Вадим Шипачёв.

Эта победа стала для «Северстали» третьей подряд. Минское «Динамо» прервало свою серию из трёх побед.