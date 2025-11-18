«Торпедо» в упорном матче уступило «Адмиралу» по буллитам

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и владивостокским «Адмиралом». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 по буллитам.
На третьей минуте матча счёт открыл игрок «Адмирала» Кайл Олсон, которому ассистировали Степан Старков и Георгий Солянников. «Торпедо» сравняло счёт благодаря голу в большинстве на 37-й минуте в исполнении Василия Атанасова с передач Егора Виноградова и Бобби Нарделлы. «Торпедо» не смогло реализовать большинство в овертайме, а по буллитам победу одержала владивостокская команда. Победный бросок на счету Игоря Гераськина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 18 ноября 2025
-
22:35
-
22:31
-
22:21
-
22:13
-
22:08
-
22:01
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:18
-
20:50
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
19:50
-
19:30
-
19:12
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:25
-
18:10
-
18:00
-
17:35
-
17:30
-
17:10
-
17:01
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:55
-
15:43
-
15:30