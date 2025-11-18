Скидки
Торпедо — Адмирал, результат матча 18 ноября 2025 года, счет 1:2 Б, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» в упорном матче уступило «Адмиралу» по буллитам
Аудио-версия:
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и владивостокским «Адмиралом». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Олсон (Старков, Солянников) – 02:53 (5x5)     1:1 Атанасов (Виноградов, Нарделла) – 36:05 (5x4)     1:2 Гераськин – 65:00    

На третьей минуте матча счёт открыл игрок «Адмирала» Кайл Олсон, которому ассистировали Степан Старков и Георгий Солянников. «Торпедо» сравняло счёт благодаря голу в большинстве на 37-й минуте в исполнении Василия Атанасова с передач Егора Виноградова и Бобби Нарделлы. «Торпедо» не смогло реализовать большинство в овертайме, а по буллитам победу одержала владивостокская команда. Победный бросок на счету Игоря Гераськина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

