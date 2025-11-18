«Торпедо» в упорном матче уступило «Адмиралу» по буллитам

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и владивостокским «Адмиралом». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 по буллитам.

На третьей минуте матча счёт открыл игрок «Адмирала» Кайл Олсон, которому ассистировали Степан Старков и Георгий Солянников. «Торпедо» сравняло счёт благодаря голу в большинстве на 37-й минуте в исполнении Василия Атанасова с передач Егора Виноградова и Бобби Нарделлы. «Торпедо» не смогло реализовать большинство в овертайме, а по буллитам победу одержала владивостокская команда. Победный бросок на счету Игоря Гераськина.

