Ги Буше прокомментировал первую в сезоне «сухую» победу «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу над «Ладой» (3:0), которая стала первой «сухой» для омского клуба в текущем сезоне.

«Мы ждали, что это будет нелёгкая игра. Видели, как «Лада» двигалась, летала по площадке, отдавала всё, что может. Быстрый гол нас окрылил, следующие голы мы могли забить раньше или быстрее, но эта победа, конечно, была нелёгкой. Сегодня у нас не было никаких особых акцентов, у нас в целом новая команда, постоянно появляются новые игроки, им нужно время, чтобы понять систему. После поражений всегда хочется вернуться на победную волну, сегодня мы хотели вернуть это чувство игрокам. Ни одного удаления? Мы старались много двигаться на льду и использовать клюшки, избегать моментов, которые могли бы привести к удалениям», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.