Десятков — о поражении «Лады»: очень беззубо сыграли в атаке. А голы «привезли» себе сами

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (0:3) и посетовал на слабую игру подопечных в нападении и ошибки, допущенные при игре в обороне.

«Комментировать-то особо нечего сегодня, мы очень беззубо сыграли в атаке. К сожалению, пропустили быстрый гол в начале, он предопределил ход матча. Очень тяжело было взламывать оборону и среднюю зону соперника. Те моменты, которые создали, реализовать не смогли. Хуже того: пропущенные голы «привезли» себе сами, это полностью наша вина. Надо отвечать за свои поступки», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.