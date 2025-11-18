Скидки
Десятков — о поражении «Лады»: очень беззубо сыграли в атаке. А голы «привезли» себе сами

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (0:3) и посетовал на слабую игру подопечных в нападении и ошибки, допущенные при игре в обороне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Окулов, Фьоре) – 01:12 (5x5)     0:2 Котляревский (Маклауд, Чеккони) – 34:51 (5x5)     0:3 Рашевский (Мартынов, Шарипзянов) – 45:27 (5x5)    

«Комментировать-то особо нечего сегодня, мы очень беззубо сыграли в атаке. К сожалению, пропустили быстрый гол в начале, он предопределил ход матча. Очень тяжело было взламывать оборону и среднюю зону соперника. Те моменты, которые создали, реализовать не смогли. Хуже того: пропущенные голы «привезли» себе сами, это полностью наша вина. Надо отвечать за свои поступки», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

