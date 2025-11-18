Никитин — о победе в Казани: мы не в том положении находимся, чтобы рассказывать секреты
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:1) и назвал ключевым моментом игры успешное меньшинство армейцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Сафонов (Алистров, Лямкин) – 18:53 (5x3) 1:1 Соркин (Абрамов) – 19:38 (4x5) 1:2 Бучельников (Нестеров) – 32:01 (5x4) 1:3 Карнаухов (Коваленко, Спронг) – 36:31 (5x5) 1:4 Долженков (Коваленко, Нестеров) – 45:15 (5x4)
«Ключевой момент – отборолись в меньшинстве, смогли забить, получили уверенность в себе. Поняли, что в любой ситуации можем играть. Хорошее меньшинство – это в первую очередь вратарь. Это общее правило, не только нас касается.
Начиная со второго периода правильно играли, в хороший хоккей. Мы не в том положении находимся, чтобы секреты рассказывать. Это командная победа. Командная игра, за счёт командной игры, когда есть подстраховка, есть шанс и таких, как Митчелл Миллер, остановить. Нужны командные действия», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
