Никитин — о победе в Казани: мы не в том положении находимся, чтобы рассказывать секреты

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:1) и назвал ключевым моментом игры успешное меньшинство армейцев.

«Ключевой момент – отборолись в меньшинстве, смогли забить, получили уверенность в себе. Поняли, что в любой ситуации можем играть. Хорошее меньшинство – это в первую очередь вратарь. Это общее правило, не только нас касается.

Начиная со второго периода правильно играли, в хороший хоккей. Мы не в том положении находимся, чтобы секреты рассказывать. Это командная победа. Командная игра, за счёт командной игры, когда есть подстраховка, есть шанс и таких, как Митчелл Миллер, остановить. Нужны командные действия», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.