ФХР инициирует обновление протоколов реагирования на травмы в детском хоккее

Федерация хоккея России инициирует обновление протоколов реагирования на травмы в детском хоккее.

«Медицинское обеспечение является одним из краеугольных камней в системе обеспечения безопасности занятий физической культурой и спортом. В связи с этим Федерация хоккея России уделяет повышенное внимание всем опасным для здоровья хоккеистов случаям, особенно в детском спорте.

15 ноября 2025 года на игре первенства Москвы АКМ — «Красная Машина Юниор» среди команд 2014 года рождения произошёл подобный инцидент, когда один из лидеров московской команды, Артём Султангареев, после столкновения с защитником команды АКМ ударился головой о борт. Ситуация выглядела крайне опасной для здоровья молодого хоккеиста, однако худшего удалось избежать: игрок успел в последний момент сгруппироваться, что позволило избежать травмы.

Травмы шейного отдела позвоночника и головы несут повышенную опасность, поскольку, даже если по внешним признакам повреждения отсутствуют, крайне важно оперативно провести МРТ, чтобы исключить внутреннее кровотечение и другие опасные последствия. Промедление с диагностикой и транспортировкой может стоить ребёнку здоровья. Несмотря на очевидную опасность полученной травмы, на лёд не была вызвана скорая помощь.

Существующая система реагирования на травмы требует совершенствования. Необходим более тщательный контроль за обеспечением и готовностью бригад скорой помощи на спортивных соревнованиях. Требуют более детальных протоколов случаи, когда скорая помощь, дежурящая на матчах, обязана обеспечить экстренную перевозку пострадавшего спортсмена в больницу. Необходимо повышать ответственность судей за своевременное реагирование на подобные опасные эпизоды, а также разработать и обеспечить строгий контроль соблюдения алгоритма действий судей при получении хоккеистами опасных травм, особенно в области шеи и головы. ФХР обратится в органы государственной власти с инициативой о внесении изменений в соответствующие документы», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.