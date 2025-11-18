Скидки
Гатиятулин — о поражении от ЦСКА: не думаю, что это кризис «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении в домашнем матче с ЦСКА (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Сафонов (Алистров, Лямкин) – 18:53 (5x3)     1:1 Соркин (Абрамов) – 19:38 (4x5)     1:2 Бучельников (Нестеров) – 32:01 (5x4)     1:3 Карнаухов (Коваленко, Спронг) – 36:31 (5x5)     1:4 Долженков (Коваленко, Нестеров) – 45:15 (5x4)    

«Соперник нас перетерпел, мы вышли с хорошим настроем. Было много действий в зоне атаки, особенно в первой половине, но ничего не извлекли из этого. Соперник использовал свои моменты и дальше хорошо оберегал счёт.

Если не брать прошлый матч с Минском, то мы уступали в равной борьбе. Во многих случаях шла равная игра, однако в ключевые моменты соперник воспользовался лучше своими шансами, хотя у нас они тоже были, были моменты у ворот.

Так что о кризисе я бы не говорил. Не думаю что это кризис. Команда показывает хорошие отрезки, вопрос – почему реализация хромает. Есть над чем работать, время у нас есть. Идёт рабочий процесс», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

