Гатиятулин — о поражении от ЦСКА: не думаю, что это кризис «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении в домашнем матче с ЦСКА (1:4).
«Соперник нас перетерпел, мы вышли с хорошим настроем. Было много действий в зоне атаки, особенно в первой половине, но ничего не извлекли из этого. Соперник использовал свои моменты и дальше хорошо оберегал счёт.
Если не брать прошлый матч с Минском, то мы уступали в равной борьбе. Во многих случаях шла равная игра, однако в ключевые моменты соперник воспользовался лучше своими шансами, хотя у нас они тоже были, были моменты у ворот.
Так что о кризисе я бы не говорил. Не думаю что это кризис. Команда показывает хорошие отрезки, вопрос – почему реализация хромает. Есть над чем работать, время у нас есть. Идёт рабочий процесс», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
