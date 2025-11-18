Скидки
Хмелевски высказался о крупном домашнем поражении «Ак Барса» от ЦСКА

Хмелевски высказался о крупном домашнем поражении «Ак Барса» от ЦСКА
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в домашнем матче в Казани и заявил, что хоккеисты казанской команды уступали много единоборств и слабо сыграли в большинстве.

«Соперник нас переиграл. Нам нужно выигрывать единоборства, реализовывать большинство, а мы этого не сделали. Вне зависимости от их турнирного положения – настрой на ЦСКА одинаковый. Сегодня соперник играл лучше нас», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» уступил во втором матче подряд. В следующей встрече казанская команда сразится с принципиальным соперником «Нефтехимиком».

