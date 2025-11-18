Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Комтуа — о поражении от «Спартака»: в конце показали игру, надо зарубить её себе на носу

Комтуа — о поражении от «Спартака»: в конце показали игру, надо зарубить её себе на носу
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Динамо» Макс Комтуа оценил поражение в матче с принципиальным соперником «Спартаком» (2:3) и отметил концовку встречи, когда бело-голубые отыграли две шайбы и были близко к тому, чтобы сравнять счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин) – 18:12 (5x5)     0:2 Кин (Беляев, Пивчулин) – 22:26 (5x5)     0:3 Морозов (Порядин, Коростелёв) – 41:57 (5x5)     1:3 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 45:39 (5x5)     2:3 Мамин (Комтуа, Ожиганов) – 49:26 (5x5)     2:4 Усманов (Пивчулин, Кин) – 58:57 (en)    

— Бо́льшая часть игры складывалась для вашей команды тяжело, но в третьем периоде всё преобразилось. Почему не получилось хорошо начать?
— Мне кажется, в последние несколько матчей мы в целом медленно начинаем. Тяжело возвращаться в игру, когда пропускаешь первым, особенно сложно это сделать после счёта 0:3. В заключительном отрезке мы показали игру, надо зарубить её себе на носу и действовать так в дальнейшем.

— При первом голе произошла ошибка с вашей стороны. В чём причина?
— Получился просто плохой пас, — сказал Комтуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
Видео
«Динамо» уступило в дерби «Спартаку» в первом матче без Алексея Кудашова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android