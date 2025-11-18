Комтуа — о поражении от «Спартака»: в конце показали игру, надо зарубить её себе на носу

Нападающий «Динамо» Макс Комтуа оценил поражение в матче с принципиальным соперником «Спартаком» (2:3) и отметил концовку встречи, когда бело-голубые отыграли две шайбы и были близко к тому, чтобы сравнять счёт.

— Бо́льшая часть игры складывалась для вашей команды тяжело, но в третьем периоде всё преобразилось. Почему не получилось хорошо начать?

— Мне кажется, в последние несколько матчей мы в целом медленно начинаем. Тяжело возвращаться в игру, когда пропускаешь первым, особенно сложно это сделать после счёта 0:3. В заключительном отрезке мы показали игру, надо зарубить её себе на носу и действовать так в дальнейшем.

— При первом голе произошла ошибка с вашей стороны. В чём причина?

— Получился просто плохой пас, — сказал Комтуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.