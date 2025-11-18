Игорь Никитин отреагировал на отставки Алексея Кудашова и Бенуа Гру

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отреагировал на отставки главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова и главного тренера «Трактора» Бенуа Гру.

— Новость об отставке ваших коллег из «Динамо» и «Трактора» стала для вас дополнительным мотивирующим фактором?

— Я даже не знаю, как на этот вопрос отвечать. Меня мотивирует, что я каждый день на работе нахожусь, в коллективе. Занимаюсь любимым делом, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Таким образом, в матче с «Ак Барсом» (4:1) ЦСКА прервал серию из двух поражений. В следующем матче армейцы сыграют в гостях с минским «Динамо».