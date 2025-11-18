Скидки
Гатиятулин высказался о шансах Арефьева выйти на лёд в ближайших матчах

Гатиятулин высказался о шансах Арефьева выйти на лёд в ближайших матчах
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о шансах вратаря Максима Арефьева выйти на лёд в ближайших встречах.

«Мы выбираем состав после анализа матчей, смотрим на физическое состояние игроков, почему случались ошибки. Также пользуемся глубиной состава. Кому-то даём паузу, в некоторых случаях у нас есть конкуренция. Это касается не только Михаила Бердина, но и каждого игрока. Есть разные способы влияния на состояние хоккеистов, поэтому пользуемся ими.

Почему не выпустили Максима Арефьева? Давно было в планах дать ему сыграть в КХЛ, поэтому взяли его, ввели в заявку, чтобы он почувствовал атмосферу. Возможно, в ближайших матчах он сыграет.

Как себя чувствует Барабанов, у которого проблемы с результативностью? Все хотят набирать очки, ведь многие ребята побили свои рекорды, но они не приблизили нас к самой важной цели. Объясняем, что нужно думать о командном процессе и игре на команду», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

