Барабанов рассказал о поддержке вратарей команды после неудачных игр
Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов заявил, что команда всегда поддерживает своих вратарей после неудачных матчей. Казанцы уступили ЦСКА со счётом 1:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Сафонов (Алистров, Лямкин) – 18:53 (5x3) 1:1 Соркин (Абрамов) – 19:38 (4x5) 1:2 Бучельников (Нестеров) – 32:01 (5x4) 1:3 Карнаухов (Коваленко, Спронг) – 36:31 (5x5) 1:4 Долженков (Коваленко, Нестеров) – 45:15 (5x4)
«Игра всё показывает. Пропустили необязательный гол при игре в большинстве. Нам следовало забивать ещё, а мы, наоборот, пропустили и чуть-чуть упустили нить игры. Позволили себе расслабиться – соперник нас за это наказал.
Много пропускаем в последних матчах, это правда. Не знаю, с чем это связано. Вроде работаем, но шайба заходит в наши ворота. Как поддерживаем голкиперов? Мы – одна команда, один коллектив, и все должны друг друга поддерживать», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
