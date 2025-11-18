Барабанов рассказал о поддержке вратарей команды после неудачных игр

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов заявил, что команда всегда поддерживает своих вратарей после неудачных матчей. Казанцы уступили ЦСКА со счётом 1:4.

«Игра всё показывает. Пропустили необязательный гол при игре в большинстве. Нам следовало забивать ещё, а мы, наоборот, пропустили и чуть-чуть упустили нить игры. Позволили себе расслабиться – соперник нас за это наказал.

Много пропускаем в последних матчах, это правда. Не знаю, с чем это связано. Вроде работаем, но шайба заходит в наши ворота. Как поддерживаем голкиперов? Мы – одна команда, один коллектив, и все должны друг друга поддерживать», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.