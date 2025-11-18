Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барабанов рассказал о поддержке вратарей команды после неудачных игр

Барабанов рассказал о поддержке вратарей команды после неудачных игр
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов заявил, что команда всегда поддерживает своих вратарей после неудачных матчей. Казанцы уступили ЦСКА со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Сафонов (Алистров, Лямкин) – 18:53 (5x3)     1:1 Соркин (Абрамов) – 19:38 (4x5)     1:2 Бучельников (Нестеров) – 32:01 (5x4)     1:3 Карнаухов (Коваленко, Спронг) – 36:31 (5x5)     1:4 Долженков (Коваленко, Нестеров) – 45:15 (5x4)    

«Игра всё показывает. Пропустили необязательный гол при игре в большинстве. Нам следовало забивать ещё, а мы, наоборот, пропустили и чуть-чуть упустили нить игры. Позволили себе расслабиться – соперник нас за это наказал.

Много пропускаем в последних матчах, это правда. Не знаю, с чем это связано. Вроде работаем, но шайба заходит в наши ворота. Как поддерживаем голкиперов? Мы – одна команда, один коллектив, и все должны друг друга поддерживать», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА обыграл «Ак Барс» в гостевом матче и прервал серию из двух поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android