Вяч. Козлов — о поражении от «Спартака»: в позитив можно занести, что не бросили играть

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение в принципиальном матче со «Спартаком» (2:4). Бело-голубые отыграли две шайбы, но не смогли сравнять счёт в концовке.

«По матчу: была равная игра до удалений, в паре моментов угодили в штангу и перекладину. Удаления чуть-чуть осложнили нам [жизнь], пришлось обороняться. Во втором периоде «Спартак» добавил, а у нас из-за удалений многие играли, а многие – нет. Пошёл такой дисбаланс.

В третьем периоде после 0:3 молодцы, что забили. Болельщики нас поддерживали и гнали вперёд. Сменили вратаря, могли сравнять, но не получилось, и пропустили в пустые ворота. В позитив можно занести, что после 0:3 не бросили играть. Старались вытащить игру.

– Первый вопрос будет по игре. На последнем выезде «Динамо» нашло мощнейшее сочетание в ведущей бригаде большинства, которая давала результат. Почему сегодня решили откатиться к базовому варианту и убрали оттуда Сикуру?

– У нас было два варианта. Планировали их. Просто у Новосибирска команда по-другому играет в меньшинстве. Отталкивались от этого, поэтому здесь решили вернуться к этому варианту. Момент у нас был, но Пыленков попал в перекладину. Могла она туда и залететь, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.