Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вяч. Козлов — о поражении от «Спартака»: в позитив можно занести, что не бросили играть

Вяч. Козлов — о поражении от «Спартака»: в позитив можно занести, что не бросили играть
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение в принципиальном матче со «Спартаком» (2:4). Бело-голубые отыграли две шайбы, но не смогли сравнять счёт в концовке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин) – 18:12 (5x5)     0:2 Кин (Беляев, Пивчулин) – 22:26 (5x5)     0:3 Морозов (Порядин, Коростелёв) – 41:57 (5x5)     1:3 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 45:39 (5x5)     2:3 Мамин (Комтуа, Ожиганов) – 49:26 (5x5)     2:4 Усманов (Пивчулин, Кин) – 58:57 (en)    

«По матчу: была равная игра до удалений, в паре моментов угодили в штангу и перекладину. Удаления чуть-чуть осложнили нам [жизнь], пришлось обороняться. Во втором периоде «Спартак» добавил, а у нас из-за удалений многие играли, а многие – нет. Пошёл такой дисбаланс.

В третьем периоде после 0:3 молодцы, что забили. Болельщики нас поддерживали и гнали вперёд. Сменили вратаря, могли сравнять, но не получилось, и пропустили в пустые ворота. В позитив можно занести, что после 0:3 не бросили играть. Старались вытащить игру.

– Первый вопрос будет по игре. На последнем выезде «Динамо» нашло мощнейшее сочетание в ведущей бригаде большинства, которая давала результат. Почему сегодня решили откатиться к базовому варианту и убрали оттуда Сикуру?
– У нас было два варианта. Планировали их. Просто у Новосибирска команда по-другому играет в меньшинстве. Отталкивались от этого, поэтому здесь решили вернуться к этому варианту. Момент у нас был, но Пыленков попал в перекладину. Могла она туда и залететь, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
«Динамо» уступило в дерби «Спартаку» в первом матче без Алексея Кудашова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android