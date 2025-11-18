Скидки
Вяч. Козлов: это назначение так внезапно произошло. Мне и подумать было некогда

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов поделился эмоциями от новой должности в клубе. Ранее с поста главного тренера был уволен Алексей Кудашов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин) – 18:12 (5x5)     0:2 Кин (Беляев, Пивчулин) – 22:26 (5x5)     0:3 Морозов (Порядин, Коростелёв) – 41:57 (5x5)     1:3 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 45:39 (5x5)     2:3 Мамин (Комтуа, Ожиганов) – 49:26 (5x5)     2:4 Усманов (Пивчулин, Кин) – 58:57 (en)    

– Как лично вы восприняли такие перемены в тренерском штабе и можете ли сравнить ощущения от дебютного матча в КХЛ в подобном статусе со своей игровой карьерой: когда волновались больше – сегодня или когда дебютировали в НХЛ или национальной команде?
– Вы знаете, уже нахожусь в таком возрасте, что сейчас волноваться… Мне кажется, что [в тот момент], когда был игроком. Но это всё равно другие ощущения.

Что касается перемен, то это назначение так внезапно произошло, что мне и подумать было некогда. Всё так быстро случилось. Готовились к игре со «Спартаком», не было времени на раздумья, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

