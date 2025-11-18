Козлов рассказал, сильно ли изменится игра «Динамо» после отставки Кудашова

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал, сильно ли изменится игра команды после отставки Алексея Кудашова.

– Есть такая хоккейная теория, согласно которой человеку, который долгое время работал в коллективе вторым тренером, тяжело принимать эту же команду в качестве главного. Как вы считаете – у вас будут проблемы в этом плане?

– Я со многими [в этой команде] работал несколько сезонов. Они знают меня, я знаю их. Мне кажется, что для них тут даже больший плюс в том, что пришёл не новый тренер, а тот, с кем они уже работали. Считаю, что тут у нас, по крайней мере, должно быть не хуже, чем было.

– Насколько сильно будет различаться игра «Динамо» при вас от той, которую ставил Алексей Кудашов?

– Ну мы с Алексеем Николаевичем являемся единомышленниками. Долгое время работали вместе. Сейчас нет смысла что-то много перестраивать. Я так сказал и ребятам. Да, будут точечные изменения. Каждый тренер видит по-своему. Может, будем чуть агрессивнее. Но у нас нет времени что-то кардинально менять.

– На каком участке площадки планируете быть агрессивнее?

– В основном в средней зоне. Это детали, которые будут несущественными, но они будут, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.