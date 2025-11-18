Скидки
Козлов рассказал, сильно ли изменится игра «Динамо» после отставки Кудашова

Козлов рассказал, сильно ли изменится игра «Динамо» после отставки Кудашова
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал, сильно ли изменится игра команды после отставки Алексея Кудашова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин) – 18:12 (5x5)     0:2 Кин (Беляев, Пивчулин) – 22:26 (5x5)     0:3 Морозов (Порядин, Коростелёв) – 41:57 (5x5)     1:3 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 45:39 (5x5)     2:3 Мамин (Комтуа, Ожиганов) – 49:26 (5x5)     2:4 Усманов (Пивчулин, Кин) – 58:57 (en)    

– Есть такая хоккейная теория, согласно которой человеку, который долгое время работал в коллективе вторым тренером, тяжело принимать эту же команду в качестве главного. Как вы считаете – у вас будут проблемы в этом плане?
– Я со многими [в этой команде] работал несколько сезонов. Они знают меня, я знаю их. Мне кажется, что для них тут даже больший плюс в том, что пришёл не новый тренер, а тот, с кем они уже работали. Считаю, что тут у нас, по крайней мере, должно быть не хуже, чем было.

– Насколько сильно будет различаться игра «Динамо» при вас от той, которую ставил Алексей Кудашов?
– Ну мы с Алексеем Николаевичем являемся единомышленниками. Долгое время работали вместе. Сейчас нет смысла что-то много перестраивать. Я так сказал и ребятам. Да, будут точечные изменения. Каждый тренер видит по-своему. Может, будем чуть агрессивнее. Но у нас нет времени что-то кардинально менять.

– На каком участке площадки планируете быть агрессивнее?
– В основном в средней зоне. Это детали, которые будут несущественными, но они будут, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

