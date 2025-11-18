Тренер московского «Динамо» назвал две позиции, которые должен усилить клуб

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов назвал две позиции, которые должен усилить клуб.

– Что вам сказало руководство – вы точно остаётесь до конца сезона или какая тут ситуация?

– С руководством мы пока не говорили на эту тему. Через две недели будет совет директоров. На нём мне будет нужно предоставить план по усилению состава. И если потребуется, то и по тренерскому штабу.

– Вы не новый человек для «Динамо», а тот тренер, который давно работает в команде и в целом всё о ней знает, поэтому мнение по селекции у вас наверняка уже сформировано. Что нужно усилить?

– Нужно усилять линию защиты. У нас Кирилл Готовец «сломался» до конца сезона. Нам нужен защитник. И нужен центральный нападающий. Будет разговор с руководством, где всё это будет озвучено, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.