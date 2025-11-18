Скидки
Тренер московского «Динамо» назвал две позиции, которые должен усилить клуб

Тренер московского «Динамо» назвал две позиции, которые должен усилить клуб
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов назвал две позиции, которые должен усилить клуб.

– Что вам сказало руководство – вы точно остаётесь до конца сезона или какая тут ситуация?
– С руководством мы пока не говорили на эту тему. Через две недели будет совет директоров. На нём мне будет нужно предоставить план по усилению состава. И если потребуется, то и по тренерскому штабу.

– Вы не новый человек для «Динамо», а тот тренер, который давно работает в команде и в целом всё о ней знает, поэтому мнение по селекции у вас наверняка уже сформировано. Что нужно усилить?
– Нужно усилять линию защиты. У нас Кирилл Готовец «сломался» до конца сезона. Нам нужен защитник. И нужен центральный нападающий. Будет разговор с руководством, где всё это будет озвучено, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

