Вячеслав Козлов рассказал, каким был разговор с Алексеем Кудашовым после его отставки

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал об общении с Алексеем Кудашовым после его увольнения с поста главного тренера.

– У вас уже было общение с Алексеем Кудашовым?

– Да, мы общались вчера вечером. Когда такое происходит, конечно, это накладывает отпечаток на всю команду. Конечно, ребята переживали. Кто-то расстроился. Но, наверное, такова тренерская судьба. Я поговорил с ребятами… Ситуация у нас такая, что нужно двигаться дальше. С новым тренерским штабом.

Наверное, это даже лучше, что переход от одного тренера к другому был не такой сложный. А с Алексеем Николаевичем у нас остались доброжелательные отношения. Если понадобится, всегда могу к нему обратиться, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.