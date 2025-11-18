Скидки
Вячеслав Козлов рассказал, каким был разговор с Алексеем Кудашовым после его отставки

Вячеслав Козлов рассказал, каким был разговор с Алексеем Кудашовым после его отставки
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал об общении с Алексеем Кудашовым после его увольнения с поста главного тренера.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин) – 18:12 (5x5)     0:2 Кин (Беляев, Пивчулин) – 22:26 (5x5)     0:3 Морозов (Порядин, Коростелёв) – 41:57 (5x5)     1:3 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 45:39 (5x5)     2:3 Мамин (Комтуа, Ожиганов) – 49:26 (5x5)     2:4 Усманов (Пивчулин, Кин) – 58:57 (en)    

– У вас уже было общение с Алексеем Кудашовым?
– Да, мы общались вчера вечером. Когда такое происходит, конечно, это накладывает отпечаток на всю команду. Конечно, ребята переживали. Кто-то расстроился. Но, наверное, такова тренерская судьба. Я поговорил с ребятами… Ситуация у нас такая, что нужно двигаться дальше. С новым тренерским штабом.

Наверное, это даже лучше, что переход от одного тренера к другому был не такой сложный. А с Алексеем Николаевичем у нас остались доброжелательные отношения. Если понадобится, всегда могу к нему обратиться, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

