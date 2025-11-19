Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг следил из VIP, Козлов руководил «Динамо». Яркие фото победы «Спартака» в дерби

Ротенберг следил из VIP, Козлов руководил «Динамо». Яркие фото победы «Спартака» в дерби
Аудио-версия:
Комментарии

18 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало «Спартак». Столичное дерби завершилось в пользу красно-белых со счётом 4:2.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 19-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Беляев, который подхватил шайбу, едва выйдя со скамейки для оштрафованных игроков. Ещё по одной шайбе гости забросили на старте второго и третьего периодов: отличились Джоуи Кин и Иван Морозов. Однако в середине третьего периода хозяевам удалось вернуть интригу — Антон Слепышев и Максим Мамин забили голы с разницей в четыре минуты. В концовке встречи бело-голубые заменили вратаря шестым полевым игроком и получили гол в пустые ворота, автором которого стал Даниэль Усманов.

Этот матч стал первым для «Динамо» после увольнения главного тренера Алексея Кудашова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android