Ротенберг следил из VIP, Козлов руководил «Динамо». Яркие фото победы «Спартака» в дерби

18 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало «Спартак». Столичное дерби завершилось в пользу красно-белых со счётом 4:2.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 19-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Беляев, который подхватил шайбу, едва выйдя со скамейки для оштрафованных игроков. Ещё по одной шайбе гости забросили на старте второго и третьего периодов: отличились Джоуи Кин и Иван Морозов. Однако в середине третьего периода хозяевам удалось вернуть интригу — Антон Слепышев и Максим Мамин забили голы с разницей в четыре минуты. В концовке встречи бело-голубые заменили вратаря шестым полевым игроком и получили гол в пустые ворота, автором которого стал Даниэль Усманов.

Этот матч стал первым для «Динамо» после увольнения главного тренера Алексея Кудашова.