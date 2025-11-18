Вячеслав Козлов — о переменах в «Динамо»: у ребят есть шок и непонимание

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что команда сейчас находится не в лучшем моральном состоянии после внезапного увольнения Алексея Кудашова с поста главного тренера команды.

– Можно ли сказать, что команда сейчас находится в эмоциональном кризисе?

– Вы знаете, такие ситуации могут обратиться как в хорошую сторону, так и в плохую. Вчера мы и тренировку сделали покороче. Ну, у ребят есть шок и непонимание. Поэтому наша задача – вывести их из этого состояния, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В первом матче после увольнения Кудашова «Динамо» уступило «Спартаку» со счётом 2:4.