Вячеслав Козлов — о переменах в «Динамо»: у ребят есть шок и непонимание
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что команда сейчас находится не в лучшем моральном состоянии после внезапного увольнения Алексея Кудашова с поста главного тренера команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин) – 18:12 (5x5) 0:2 Кин (Беляев, Пивчулин) – 22:26 (5x5) 0:3 Морозов (Порядин, Коростелёв) – 41:57 (5x5) 1:3 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 45:39 (5x5) 2:3 Мамин (Комтуа, Ожиганов) – 49:26 (5x5) 2:4 Усманов (Пивчулин, Кин) – 58:57 (en)
– Можно ли сказать, что команда сейчас находится в эмоциональном кризисе?
– Вы знаете, такие ситуации могут обратиться как в хорошую сторону, так и в плохую. Вчера мы и тренировку сделали покороче. Ну, у ребят есть шок и непонимание. Поэтому наша задача – вывести их из этого состояния, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В первом матче после увольнения Кудашова «Динамо» уступило «Спартаку» со счётом 2:4.
