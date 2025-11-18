Комтуа — об отставке Кудашова: для нас ничего не поменялось

Нападающий «Динамо» Макс Комтуа высказался об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера.

— В «Динамо» большие перемены. Свой пост покинул главный тренер Алексей Кудашов. Поменялась ли атмосфера в команде?

— Нет, для нас ничего не поменялось. Я трижды переживал смены тренеров за свою карьеру. Такое случается. Это часть спорта. Но это и своего рода сигнал для нашей команды, мы должны лучше играть в формате «5 на 5».

— Алексей Николаевич приходил с вами попрощаться?

— Да, мы с ним немного виделись. Было небольшое собрание перед его уходом, — сказал Комтуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.