Хоккей

Комтуа — об отставке Кудашова: для нас ничего не поменялось

Нападающий «Динамо» Макс Комтуа высказался об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера.

— В «Динамо» большие перемены. Свой пост покинул главный тренер Алексей Кудашов. Поменялась ли атмосфера в команде?
— Нет, для нас ничего не поменялось. Я трижды переживал смены тренеров за свою карьеру. Такое случается. Это часть спорта. Но это и своего рода сигнал для нашей команды, мы должны лучше играть в формате «5 на 5».

— Алексей Николаевич приходил с вами попрощаться?
— Да, мы с ним немного виделись. Было небольшое собрание перед его уходом, — сказал Комтуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

