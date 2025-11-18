Новый тренер «Динамо» рассказал, планирует ли он усиливать штаб команды

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что тренерскому штабу команды необходимо усиление после ухода Алексея Кудашова.

– Правильно ли мы понимаем, что в ближайшие две недели до совета директоров перестановок в тренерском штабе не ожидается?

– Вы знаете, всё возможно, но не так много свободных специалистов. Все при деле. У меня не было даже времени подумать про это.

– Вам нужны перестановки в штабе?

– Наверное, конечно, усиление необходимо. Сегодня я готовил и меньшинство, и проводил собрание «5 на 5». Для одного это чуть многовато. Много времени нужно этому уделять. А как вы знаете, сейчас в командах есть тренеры – и по меньшинству, и по большинству – и есть главный тренер. Следующие игры покажут. Если будет нужно, то будем про это думать.

– Раньше за большинство отвечали вы? Вам нужен новый тренер по большинству?

– Да. Если будет достойный кандидат, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.