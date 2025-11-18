Жамнов — о проблемах в третьем периоде матча с «Динамо»: не хватает немножко уверенности

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе над московским «Динамо» (4:2). В третьем периоде «Спартак» пропустил два гола подряд и позволил сопернику сократить отставание в счёте до минимума.

— Хорошая игра. Нам нужна была сегодня победа. Рад, что выиграли.

— Алексей Юрьевич, 42 минуты «Спартак» играл просто классно — вёл 3:0, у «Динамо» не получалось ровным счётом ничего. Но когда «Динамо» включилось, показалось, что это было неожиданностью для «Спартака». Следующие 10-12 минут после гола Морозова у вашей команды не получалось. С чем это связываете?

— Пока нам не забили первый гол, думаю, мы делали правильные вещи. Потом появилась какая-то нервозность после пропущенной шайбы. Наверное, не хватает ещё немножко уверенности. Повторюсь, нам нужна была эта победа. В последних играх всё не так гладко складывалось. Можно сказать, совершаем такие вещи, которые не должны делать. Не скажу, что «Динамо» добавило, мы стали делать те вещи, которые не должны были. Надо играть правильно все 60 минут, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.