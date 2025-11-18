Скидки
Жамнов — о статусе Егора Зайцева: он тренируется, но не с нами

Жамнов — о статусе Егора Зайцева: он тренируется, но не с нами
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о статусе защитника Егора Зайцева. Хоккеист в последний раз играл за «Спартак» в матче с «Сочи», прошедшем 2 ноября.

— Давно не видели в составе Егора Зайцева, нет его и в списке травмированных. Каков его статус?
— Он тренируется, но не с нами.

— Михаил Мальцев почти не играл в третьем периоде…
— У него микротравма, не стали форсировать.

— У «Спартака» сменился тренер по физподготовке в это межсезонье. Нет ощущения, что в конце по физике команда проседает?
— У меня нет. А у вас есть? — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

