Жамнов — о статусе Егора Зайцева: он тренируется, но не с нами

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о статусе защитника Егора Зайцева. Хоккеист в последний раз играл за «Спартак» в матче с «Сочи», прошедшем 2 ноября.

— Давно не видели в составе Егора Зайцева, нет его и в списке травмированных. Каков его статус?

— Он тренируется, но не с нами.

— Михаил Мальцев почти не играл в третьем периоде…

— У него микротравма, не стали форсировать.

— У «Спартака» сменился тренер по физподготовке в это межсезонье. Нет ощущения, что в конце по физике команда проседает?

— У меня нет. А у вас есть? — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.