Результаты матчей КХЛ на 18 ноября 2025 года

Сегодня, 18 ноября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 18 ноября 2025 года (время московское):

«Автомобилист» – «Нефтехимик» — 6:3;

«Трактор» – «Металлург» Мг — 3:4;

«Лада» – «Авангард» — 0:3;

«Ак Барс» – ЦСКА — 1:4;

«Северсталь» – «Динамо» Мн — 4:2;

«Торпедо» – «Адмирал» — 1:2 Б;

«Динамо» М – «Спартак» — 2:4.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 40 очками после 20 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 44 очка после 28 игр.