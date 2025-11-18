Ожиганов — о первых двух периодах со «Спартаком»: что мы вытворяли — это позорище
Поделиться
Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов остался недоволен игрой команды в первых двух периодах матча со «Спартаком» (2:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин) – 18:12 (5x5) 0:2 Кин (Беляев, Пивчулин) – 22:26 (5x5) 0:3 Морозов (Порядин, Коростелёв) – 41:57 (5x5) 1:3 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 45:39 (5x5) 2:3 Мамин (Комтуа, Ожиганов) – 49:26 (5x5) 2:4 Усманов (Пивчулин, Кин) – 58:57 (en)
— В первой половине игры показывали совсем не такую игру, как может «Динамо». Почему так получилось?
— В перерыве перед третьим периодом поговорили. Конечно, за первые два хочется извиниться перед болельщиками, что мы вытворяли — это позорище, прекрасно понимаем и принимаем. Третий период — показатель того, что всё-таки не зря поговорили.
— Как человек, который с детства болеет за «Динамо», понимаете, что значит этот матч…
— Это наша внутренняя кухня. У нас есть понимание [причин такой игры], но не хочется его озвучивать, – передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Комментарии
- 18 ноября 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:46
-
23:44
-
23:42
-
23:34
-
23:27
-
23:24
-
23:19
-
23:11
-
23:06
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
22:46
-
22:43
-
22:42
-
22:37
-
22:35
-
22:31
-
22:21
-
22:13
-
22:08
-
22:01
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:18
-
20:50
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
19:50
-
19:30