Ожиганов — о первых двух периодах со «Спартаком»: что мы вытворяли — это позорище

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов остался недоволен игрой команды в первых двух периодах матча со «Спартаком» (2:4).

— В первой половине игры показывали совсем не такую игру, как может «Динамо». Почему так получилось?

— В перерыве перед третьим периодом поговорили. Конечно, за первые два хочется извиниться перед болельщиками, что мы вытворяли — это позорище, прекрасно понимаем и принимаем. Третий период — показатель того, что всё-таки не зря поговорили.

— Как человек, который с детства болеет за «Динамо», понимаете, что значит этот матч…

— Это наша внутренняя кухня. У нас есть понимание [причин такой игры], но не хочется его озвучивать, – передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.