Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ожиганов — о первых двух периодах со «Спартаком»: что мы вытворяли — это позорище

Ожиганов — о первых двух периодах со «Спартаком»: что мы вытворяли — это позорище
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов остался недоволен игрой команды в первых двух периодах матча со «Спартаком» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Кин) – 18:12 (5x5)     0:2 Кин (Беляев, Пивчулин) – 22:26 (5x5)     0:3 Морозов (Порядин, Коростелёв) – 41:57 (5x5)     1:3 Слепышев (Швец-Роговой, Комтуа) – 45:39 (5x5)     2:3 Мамин (Комтуа, Ожиганов) – 49:26 (5x5)     2:4 Усманов (Пивчулин, Кин) – 58:57 (en)    

— В первой половине игры показывали совсем не такую игру, как может «Динамо». Почему так получилось?
— В перерыве перед третьим периодом поговорили. Конечно, за первые два хочется извиниться перед болельщиками, что мы вытворяли — это позорище, прекрасно понимаем и принимаем. Третий период — показатель того, что всё-таки не зря поговорили.

— Как человек, который с детства болеет за «Динамо», понимаете, что значит этот матч…
— Это наша внутренняя кухня. У нас есть понимание [причин такой игры], но не хочется его озвучивать, – передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
«Динамо» уступило в дерби «Спартаку» в первом матче без Алексея Кудашова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android