Ожиганов — о Кудашове: я много всяких отставок видел. Эта для меня самая неожиданная

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов заявил, что для него стала неожиданной отставка Алексея Кудашова с поста главного тренера.

— Со стороны решение о смене тренера было неожиданным. Как это отразилось на команде? Столько лет он здесь работал…

— Я много всяких отставок видел, когда тренеры уходили, приходили. Но это самая для меня самая неожиданная. Наверное, больше добавить нечего.

— Как после этого сохранять коллектив?

— Что нам, перестать играть в хоккей? Приходят люди, болельщики, родители, дети. Нам выйти и сдаваться? Мы обязаны играть, в конце концов, это наша профессия, то, чем мы занимаемся всю жизнь.

— Заряды фанатского сектора с фамилией Алексея Николаевича – показатель его работы в клубе?

— Конечно, показатель. Когда мы с Никитой Гусевым пришли сюда, кроме как на дерби и больших играх, стадион не был полным. Команда прогрессировала, шла вверх, посещаемость – это показатель, наверное. Конечно, он заслужил, чтобы так скандировали.

— Как Алексей Николаевич обратился к вам? Может, настроил на дальнейшую работу?

— Тоже это, наверное, не для публики. Да, было собрание, поговорили, был трогательный момент.

— Привнёс ли Вячеслав Козлов что-то новое?

— За 24 часа хоть Скотти Боумэн будет – ничего не принесёт. Главное – не потерять старое, а дальше – внедрять новое, если что есть, – передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.