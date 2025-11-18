Результаты матчей ВХЛ на 18 ноября 2025 года

Сегодня, 18 ноября, прошли три встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 18 ноября 2025 года (время московское):

«Звезда» — «Магнитка» — 4:1;

ХК «Тамбов» — «Дизель» — 2:4;

«Ростов» — «Кристалл» — 0:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 41 очко в 26 матчах. Второе место занимает «Югра» с 40 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (38 очков в 28 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.