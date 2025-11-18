Результаты матчей МХЛ на 18 ноября 2025 года

Сегодня, 18 ноября, прошли пять встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 18 ноября 2025 года (время московское):

«Сибирские Снайперы» — «Авто» — 1:2;

«Красноярские Рыси» — «Белые Медведи» — 7:1;

МХК «Спартак MAX» — МХК «Динамо-Карелия» — 5:4;

Академия Михайлова — «Красная Машина-Юниор» — 9:0;

«Крылья Советов» — «Академия СКА» — 1:2 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 41 очком после 23 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 37 очков после 23 матчей.