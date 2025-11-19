Андрей Василевский опередил Тини Томпсона по количеству матчей в НХЛ за карьеру

31-летний российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на чистое 65-е место среди всех вратарей в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах за карьеру. Домашняя игра с «Нью-Джерси Дэвилз», которая проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида), стала для Андрея 554-й в регулярках НХЛ.

Благодаря этому Василевский опередил в рейтинге всех вратарей в истории НХЛ по количеству матчей Тини Томпсона (553) и вышел на чистое 65-е место.

Рекордсменом лиги по количеству сыгранных матчей является Мартин Бродо — 1266, у его ближайшего соседа оп рейтингу Марка-Андре Флёри 1051 игра.

Видео: Шлем Андрея Василевского на сезон-2025/2026