Никита Кучеров забросил девятую шайбу в сезоне, поразив ворота «Нью-Джерси»
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», которая проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). На 20-й минуте игры российский форвард установил текущий счёт 2:0 в пользу «Лайтнинг».
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Гюнцель – 11:40 2:0 Кучеров (Чирелли) – 19:38 3:0 Гюнцель (Рэддиш, Бьёркстранд) – 30:38 (pp) 3:1 Хишир – 37:47
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В ходе быстрой атаки «Тампы» шайба ушла за ворота в борьбу у борта. Кучеров включился в атаку вторым темпом, открылся в правом круге вбрасывания, получил пас от Энтони Чирелли и можно бросил в верхний угол ворот Якоба Маркстрёма.
