Никита Кучеров забросил девятую шайбу в сезоне, поразив ворота «Нью-Джерси»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», которая проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). На 20-й минуте игры российский форвард установил текущий счёт 2:0 в пользу «Лайтнинг».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе быстрой атаки «Тампы» шайба ушла за ворота в борьбу у борта. Кучеров включился в атаку вторым темпом, открылся в правом круге вбрасывания, получил пас от Энтони Чирелли и можно бросил в верхний угол ворот Якоба Маркстрёма.