Никита Кучеров вышел на чистое третье место среди снайперов за всю историю «Тампы»

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил 366-ю шайбу в карьере, отличившись в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», которая проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Это позволило ему подняться на чистое третье место в рейтинге лучших снайперов клуба за всю историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Гюнцель – 11:40     2:0 Кучеров (Чирелли) – 19:38     3:0 Гюнцель (Рэддиш, Бьёркстранд) – 30:38 (pp)     3:1 Хишир (Грицюк, Братт) – 37:47     4:1 Рэддиш (Пойнт, Мозер) – 44:49     5:1 Гюнцель – 47:48 (pp)    

Кучеров опередил в списке лучших снайперов «Тампы» Мартена Сан-Луи, забросившего в составе «Лайтнинг» 365 шайб. Никита уступает по этому показателю только Стивену Стэмкосу (555 голов) и Венсану Лекавалье (383 гола).

В текущем сезоне в активе Никиты Кучерова на эту минуту девять заброшенных шайб и восемь результативных передач.

Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Комментарии
