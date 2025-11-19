Никита Кучеров вышел на чистое третье место среди снайперов за всю историю «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил 366-ю шайбу в карьере, отличившись в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», которая проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Это позволило ему подняться на чистое третье место в рейтинге лучших снайперов клуба за всю историю.

Кучеров опередил в списке лучших снайперов «Тампы» Мартена Сан-Луи, забросившего в составе «Лайтнинг» 365 шайб. Никита уступает по этому показателю только Стивену Стэмкосу (555 голов) и Венсану Лекавалье (383 гола).

В текущем сезоне в активе Никиты Кучерова на эту минуту девять заброшенных шайб и восемь результативных передач.

