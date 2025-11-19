Гол и пас Никиты Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Нью-Джерси», у Грицюка ассист

В ночь с 18 на 19 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, на счету которого 31 отражённый бросков из 32 в створ (96,88%). Форвард «Дэвилз» Арсений Грицюк записал в свой актив голевой пас.

За гостей отличился Нико Хишир, у «Тампы» хет-триком отметился Джейк Гюнцель, ещё один гол на счету Даррена Рэддиша.