Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 19 ноября 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и пас Никиты Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Нью-Джерси», у Грицюка ассист
Комментарии

В ночь с 18 на 19 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Гюнцель – 11:40     2:0 Кучеров (Чирелли) – 19:38     3:0 Гюнцель (Рэддиш, Бьёркстранд) – 30:38 (pp)     3:1 Хишир (Грицюк, Братт) – 37:47     4:1 Рэддиш (Пойнт, Мозер) – 44:49     5:1 Гюнцель – 47:48 (pp)    

В составе «Тампы» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, на счету которого 31 отражённый бросков из 32 в створ (96,88%). Форвард «Дэвилз» Арсений Грицюк записал в свой актив голевой пас.

За гостей отличился Нико Хишир, у «Тампы» хет-триком отметился Джейк Гюнцель, ещё один гол на счету Даррена Рэддиша.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android