Гол и пас Никиты Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Нью-Джерси», у Грицюка ассист
В ночь с 18 на 19 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Гюнцель – 11:40 2:0 Кучеров (Чирелли) – 19:38 3:0 Гюнцель (Рэддиш, Бьёркстранд) – 30:38 (pp) 3:1 Хишир (Грицюк, Братт) – 37:47 4:1 Рэддиш (Пойнт, Мозер) – 44:49 5:1 Гюнцель – 47:48 (pp)
В составе «Тампы» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, на счету которого 31 отражённый бросков из 32 в створ (96,88%). Форвард «Дэвилз» Арсений Грицюк записал в свой актив голевой пас.
За гостей отличился Нико Хишир, у «Тампы» хет-триком отметился Джейк Гюнцель, ещё один гол на счету Даррена Рэддиша.
