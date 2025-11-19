Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виннипег Джетс — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 19 ноября 2025, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассист вратаря не помог «Коламбусу» в матче с «Виннипегом», российские игроки — без очков
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 18 на 19 ноября мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Лаури (Нидеррайтер, Пионк) – 07:35     1:1 Вуд (Сиверсон, Мерзликин) – 18:27     2:1 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 21:12     3:1 Пионк (Нюквист, Нидеррайтер) – 35:30 (pp)     4:1 Коннор (Сэмберг, Моррисси) – 42:45     4:2 Веренски (Силлинджер, Койл) – 44:04     5:2 Стэнли (Шайфли, Шенн) – 46:23    

В составе «Виннипега» шайбы забрасывали Адам Лаури, Джош Моррисси, Нил Пионк, Кайл Коннор и Логан Стэнли. За «Коламбус» отличились Майлз Вуд и Зак Веренски. Результативный пас оформил голкипер гостей Элвис Мерзликин.

Российские игроки обеих команд — защитник Иван Проворов, нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (все трое — «Блю Джекетс») и Владислав Наместников («Джетс») — результативными действиями не отметились.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android