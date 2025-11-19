Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ассист вратаря не помог «Коламбусу» в матче с «Виннипегом», российские игроки — без очков

В ночь с 18 на 19 ноября мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

В составе «Виннипега» шайбы забрасывали Адам Лаури, Джош Моррисси, Нил Пионк, Кайл Коннор и Логан Стэнли. За «Коламбус» отличились Майлз Вуд и Зак Веренски. Результативный пас оформил голкипер гостей Элвис Мерзликин.

Российские игроки обеих команд — защитник Иван Проворов, нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (все трое — «Блю Джекетс») и Владислав Наместников («Джетс») — результативными действиями не отметились.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.