Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко прервал 12-матчевую результативную серию

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко не отметился результативными действиями в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:5). Эта игра стала для Марченко первой нерезультативной после 12 подряд с набранными очками, в ходе завершившейся результативной серии форвард набрал 15 (3+12) очков.

В предыдущий раз Марченко не набрал ни одного очка 25 октября в домашней игре с «Вашингтон Кэпиталз» (1:5).

За всю историю «Коламбуса» только один игрок смог оформить более длительную результативную серию — Райан Джохансен, которому удалась серия из 13 матчей с набранными очками в сезоне-2014/2015. Кэм Аткинсон в сезоне-2018/2019 оформил серию из 12 матчей, как и Марченко.

Видео: «Коламбус» выпустил матрёшки с изображениями российских игроков