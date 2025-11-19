Скидки
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко прервал 12-матчевую результативную серию

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко не отметился результативными действиями в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:5). Эта игра стала для Марченко первой нерезультативной после 12 подряд с набранными очками, в ходе завершившейся результативной серии форвард набрал 15 (3+12) очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Лаури (Нидеррайтер, Пионк) – 07:35     1:1 Вуд (Сиверсон, Мерзликин) – 18:27     2:1 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 21:12     3:1 Пионк (Нюквист, Нидеррайтер) – 35:30 (pp)     4:1 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 42:45     4:2 Веренски (Силлинджер, Койл) – 44:04     5:2 Стэнли (Шайфли, Шенн) – 46:23    

В предыдущий раз Марченко не набрал ни одного очка 25 октября в домашней игре с «Вашингтон Кэпиталз» (1:5).

За всю историю «Коламбуса» только один игрок смог оформить более длительную результативную серию — Райан Джохансен, которому удалась серия из 13 матчей с набранными очками в сезоне-2014/2015. Кэм Аткинсон в сезоне-2018/2019 оформил серию из 12 матчей, как и Марченко.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: «Коламбус» выпустил матрёшки с изображениями российских игроков

