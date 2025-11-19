Хет-трик Коннора Бедарда принёс «Чикаго» победу над «Калгари»
В ночь с 18 на 19 ноября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки победили со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Донато (Кревьер, Мур) – 15:05 2:0 Бедард (Ринзел) – 35:11 2:1 Коронато (Кадри, Андерссон) – 39:32 (pp) 2:2 Андерссон (Баклунд, Клапка) – 43:02 3:2 Бедард (Грин, Бураковски) – 44:57 4:2 Мур (Назар) – 53:04 5:2 Бедард – 59:19
Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев и защитник «Калгари» Ян Кузнецов результативными действиями не отметились.
Заброшенные шайбы «Чикаго» записали на свой счёт Коннор Бедард (хет-трик), Райан Донато и Оливер Мур. За «Калгари» отличились Мэтт Коронато и Расмус Андерссон.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
