Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чикаго Блэкхоукс — Калгари Флэймз, результат матча 19 ноября 2025, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Хет-трик Коннора Бедарда принёс «Чикаго» победу над «Калгари»
Комментарии

В ночь с 18 на 19 ноября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки победили со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Донато (Кревьер, Мур) – 15:05     2:0 Бедард (Ринзел) – 35:11     2:1 Коронато (Кадри, Андерссон) – 39:32 (pp)     2:2 Андерссон (Баклунд, Клапка) – 43:02     3:2 Бедард (Грин, Бураковски) – 44:57     4:2 Мур (Назар) – 53:04     5:2 Бедард – 59:19    

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев и защитник «Калгари» Ян Кузнецов результативными действиями не отметились.

Заброшенные шайбы «Чикаго» записали на свой счёт Коннор Бедард (хет-трик), Райан Донато и Оливер Мур. За «Калгари» отличились Мэтт Коронато и Расмус Андерссон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android