Хет-трик Коннора Бедарда принёс «Чикаго» победу над «Калгари»

В ночь с 18 на 19 ноября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки победили со счётом 5:2.

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев и защитник «Калгари» Ян Кузнецов результативными действиями не отметились.

Заброшенные шайбы «Чикаго» записали на свой счёт Коннор Бедард (хет-трик), Райан Донато и Оливер Мур. За «Калгари» отличились Мэтт Коронато и Расмус Андерссон.

