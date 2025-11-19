Нападающий ЦСКА Спронг рассказал о летних переговорах с «Ак Барсом»

Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг заявил, что в межсезонье разговаривал с представителями «Ак Барса» и мог подписать контракт с казанским клубом.

«Я действительно общался с представителями «Ак Барса» летом, моё решение подписать контракт с ЦСКА, а не в Казани не было связано с тем, что мне что-то не понравилось в команде, в городе. Это большая команда, которая претендует на высокие места, серьёзная организация. Они предлагали мне достойный контракт и в финансовом плане, другие условия меня тоже устраивали.

Я с уважением отношусь к тренерскому штабу «Ак Барса», мы были на связи, общались по ходу процесса переговоров, они уточняли, планирую я играть за Казань или нет, или у меня другие планы. В итоге я выбрал ЦСКА, объяснил им своё решение, мы поговорили, всё было на взаимном уважении, пожелали успехов, удачи друг другу.

У «Ак Барса» хорошая команда, уверен, они смогут далеко зайти по ходу сезона. Сильная команда и у нас. Посмотрим, что будет следующим летом», – сказал Спронг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.