Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь ЦСКА Гамзин рассказал, за счёт чего армейцам удалось обыграть «Ак Барс»

Вратарь ЦСКА Гамзин рассказал, за счёт чего армейцам удалось обыграть «Ак Барс»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:1) и рассказал о сложных моментах в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Сафонов (Алистров, Лямкин) – 18:53 (5x3)     1:1 Соркин (Абрамов) – 19:38 (4x5)     1:2 Бучельников (Нестеров) – 32:01 (5x4)     1:3 Карнаухов (Коваленко, Спронг) – 36:31 (5x5)     1:4 Долженков (Коваленко, Нестеров) – 45:15 (5x4)    

— На тебя была большая нагрузка, много бросал соперник. Какие были самые сложные моменты в игре?
— В конце первого периода, когда играли «3 на 5» и «4 на 5». Конечно, пропустили в этот момент один гол, но всё же сыграли достаточно неплохо.

— За счёт чего удалось сдержать атаку соперника?
— Ребята все молодцы, играли по заданию, ничего лишнего не делали, выполняли тренерскую установку. Когда всё делаешь правильно, это работает.

— Когда удалось выйти вперёд, почувствовали, что переломили игру?
— Мне кажется, это произошло, уже когда первую забросили и стало 1:1. Мы в меньшинстве забили, от этого много эмоций было. За всех не скажу, но у меня точно было так.

— В чём видишь прогресс в сегодняшней игре по сравнению с предыдущими?
— Сегодня был принципиальный и солидный соперник, «Ак Барс» — это топ-клуб. Может быть, больше настроились, — цитирует Гамзина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА обыграл «Ак Барс» в гостевом матче и прервал серию из двух поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android