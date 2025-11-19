Вратарь ЦСКА Гамзин рассказал, за счёт чего армейцам удалось обыграть «Ак Барс»

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:1) и рассказал о сложных моментах в игре.

— На тебя была большая нагрузка, много бросал соперник. Какие были самые сложные моменты в игре?

— В конце первого периода, когда играли «3 на 5» и «4 на 5». Конечно, пропустили в этот момент один гол, но всё же сыграли достаточно неплохо.

— За счёт чего удалось сдержать атаку соперника?

— Ребята все молодцы, играли по заданию, ничего лишнего не делали, выполняли тренерскую установку. Когда всё делаешь правильно, это работает.

— Когда удалось выйти вперёд, почувствовали, что переломили игру?

— Мне кажется, это произошло, уже когда первую забросили и стало 1:1. Мы в меньшинстве забили, от этого много эмоций было. За всех не скажу, но у меня точно было так.

— В чём видишь прогресс в сегодняшней игре по сравнению с предыдущими?

— Сегодня был принципиальный и солидный соперник, «Ак Барс» — это топ-клуб. Может быть, больше настроились, — цитирует Гамзина пресс-служба клуба.