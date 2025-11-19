Хет-трик Маклина Селебрини принёс «Сан-Хосе» победу в матче с «Ютой»
Поделиться
В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Ютой Мамонт». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Селебрини (Смит, Курашев) – 01:47 2:0 Селебрини (Граф) – 05:58 2:1 Петерка (Круз, Кули) – 49:25 2:2 Петерка (Шмидт) – 57:09 3:2 Селебрини (Эклунд, Смит) – 62:51 (pp)
Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини отметился дублем уже к шестой минуте матча. Команды долгое время не могли забросить шайбу, и лишь в середине третьего периода нападающий «Юты» Джон-Джейсон Петерка сократил отставание в счёте с передач Лоусона Круза и Логана Кули. В концовке третьего периода Петерка оформил дубль и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время Селебрини оформил хет-трик. Ворота «Шаркс» защищал российский голкипер Ярослав Аскаров.
Комментарии
- 19 ноября 2025
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:49
-
08:39
-
08:30
-
08:23
-
08:15
-
07:43
-
07:23
-
05:43
-
04:45
-
04:26
-
03:29
- 18 ноября 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:46
-
23:44
-
23:42
-
23:34
-
23:27
-
23:24
-
23:19
-
23:11
-
23:06
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
22:46
-
22:43
-
22:42
-
22:37
-
22:35
-
22:31