Главная Хоккей Новости

Сан-Хосе – Юта, результат матча 19 ноября 2025, счет 3:2 ОТ, НХЛ 2025/2026

Хет-трик Маклина Селебрини принёс «Сан-Хосе» победу в матче с «Ютой»
Комментарии

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Ютой Мамонт». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Селебрини (Смит, Курашев) – 01:47     2:0 Селебрини (Граф) – 05:58     2:1 Петерка (Круз, Кули) – 49:25     2:2 Петерка (Шмидт) – 57:09     3:2 Селебрини (Эклунд, Смит) – 62:51 (pp)    

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини отметился дублем уже к шестой минуте матча. Команды долгое время не могли забросить шайбу, и лишь в середине третьего периода нападающий «Юты» Джон-Джейсон Петерка сократил отставание в счёте с передач Лоусона Круза и Логана Кули. В концовке третьего периода Петерка оформил дубль и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время Селебрини оформил хет-трик. Ворота «Шаркс» защищал российский голкипер Ярослав Аскаров.

