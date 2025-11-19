Хет-трик Маклина Селебрини принёс «Сан-Хосе» победу в матче с «Ютой»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Ютой Мамонт». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини отметился дублем уже к шестой минуте матча. Команды долгое время не могли забросить шайбу, и лишь в середине третьего периода нападающий «Юты» Джон-Джейсон Петерка сократил отставание в счёте с передач Лоусона Круза и Логана Кули. В концовке третьего периода Петерка оформил дубль и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время Селебрини оформил хет-трик. Ворота «Шаркс» защищал российский голкипер Ярослав Аскаров.