Главная Хоккей Новости

Вегас – Рейнджерс, результат матча 19 ноября 2025, счет 3:2, НХЛ 2025/2026

Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в гостевом матче с «Вегасом»
Комментарии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали хозяева со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Боуман (Гертл, Марнер) – 11:40 (pp)     2:0 Хаттон (Дорофеев, Гертл) – 23:23     2:1 Бродзински (Кайлли) – 28:56     3:1 Теодор (Ханифин, Сиссонс) – 47:18 (pp)     3:2 Трочек (Панарин, Миллер) – 57:17    

Голами в составе «Вегаса» отметились Брэйден Боуман, Бен Хаттон, Ши Теодор. Результативная передача на счету российского нападающего «Голден Найтс» Павла Дорофеева. Шайбой в составе «Рейнджерс» отметился Джонни Бродзински, чей второй гол в середине третьего периода был отменён из-за положения вне игры. В концовке матча гостям удалось забросить ещё одну шайбу — отличился Винсент Трочек, подставивший клюшку под бросок Артемия Панарина. Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин.

Это поражение стало для «Рейнджерс» третьим гостевым в текущем сезоне.

Комментарии
