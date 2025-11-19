Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в гостевом матче с «Вегасом»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали хозяева со счётом 3:2.
Голами в составе «Вегаса» отметились Брэйден Боуман, Бен Хаттон, Ши Теодор. Результативная передача на счету российского нападающего «Голден Найтс» Павла Дорофеева. Шайбой в составе «Рейнджерс» отметился Джонни Бродзински, чей второй гол в середине третьего периода был отменён из-за положения вне игры. В концовке матча гостям удалось забросить ещё одну шайбу — отличился Винсент Трочек, подставивший клюшку под бросок Артемия Панарина. Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин.
Это поражение стало для «Рейнджерс» третьим гостевым в текущем сезоне.
